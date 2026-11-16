تخلى كاتب المقال يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن تطبيق Obsidian بشكل نهائي، معتمداً بدلاً منه على مزيج يجمع بين Google Docs وGemini Notebook لإدارة أبحاثه.

تجاوز تعقيدات Obsidian

واجه الكاتب صعوبات في صيانة مستودع الملاحظات الخاص به عبر Obsidian، حيث كان الأمر يستهلك وقتاً وجهداً إضافيين. كما وجد أن نظام الإضافات في التطبيق يتسم بالتعقيد ويستلزم عمليات ضبط مستمرة للحفاظ على كفاءته.

مرونة التنسيق في Google Docs

يوفر Google Docs دعماً مباشراً للغة Markdown، مما يسهل تنسيق النصوص وهيكلة الملاحظات. يمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة عبر قائمة الأدوات والتفضيلات، كما يتيح التطبيق فتح ملفات Markdown وتعديلها مباشرة دون الحاجة لأي تحويل للصيغ. ولضمان مرونة نقل الملفات مستقبلاً، يدعم التطبيق تصدير المستندات بصيغة (.md).

تنظيم الملفات والحفظ التلقائي

يعتمد الكاتب الآن على Google Drive لتنظيم مستنداته في مجلدات وتسميتها، متخلياً عن الحاجة لإدارة مستودع خاص. ويقوم Google Docs بحفظ كافة التغييرات التي تطرأ على المستندات بشكل تلقائي ومباشر.

استخدام Gemini Notebook في البحث

يستعين الكاتب بـ Gemini Notebook لطرح أسئلة حول محتوى ملاحظاته وإجراء عمليات بحث دقيقة. يدعم هذا النظام مصادر متنوعة تشمل ملفات PDF، والنصوص، وملفات Markdown، بالإضافة إلى مستندات Google Docs.

مستقبل Obsidian

على الرغم من هذا التحول، يقر الكاتب بأن Obsidian لا يزال يمثل الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن تحكم كامل في قواعد المعرفة الخاصة بهم. كما يظل التطبيق متفوقاً لمن يحتاج إلى ميزات متقدمة مثل عرض الرسم البياني والروابط الخلفية.