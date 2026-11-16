أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي، حيث كانت الطائرتان في مسارهما نحو مدينتي مكة المكرمة والرياض.

تفاصيل العملية العسكرية

نشر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف هذا التطور الميداني عبر منصة "إكس". ولم يفصح التحالف في بيانه عن المواقع التي استهدفتها المسيرتان بدقة، كما لم يشر إلى وقوع أي أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة لهذا الهجوم.

سياق الصراع المستمر

تأتي هذه الواقعة في وقت تتصاعد فيه المعارك الميدانية بين الحوثيين والقوات الحكومية التي يتلقى أفرادها دعماً من التحالف. وتتزامن هذه التطورات مع تنفيذ غارات جوية في مناطق يمنية متفرقة.

تاريخ المواجهات الجوية

دأبت جماعة الحوثي على شن هجمات متكررة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف تقع داخل الأراضي السعودية. يذكر أن جذور هذا الصراع تعود إلى أواخر عام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، مما دفع التحالف بقيادة السعودية للتدخل عسكرياً في عام 2015 بهدف مساندة الحكومة المعترف بها دولياً.