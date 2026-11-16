أكدت وزارة النقل المصرية تعرض سفينة الصب الجاف "وادي العرب"، التابعة لشركة "الملاحة الوطنية"، لهجوم نفذته ثلاث طائرات مسيرة في مياه البحر الأسود يوم 25 أغسطس 2026. كانت السفينة في رحلة بحرية محملة بنحو 65 ألف طن من القمح، انطلقت بها من ميناء نوفوروسيسك الروسي متجهة نحو ميناء بورسودان.

تفاصيل الحادث والأضرار المادية

وقع الاستهداف على بعد 70 ميلاً بحرياً تقريباً جنوب غرب ميناء نوفوروسيسك. أسفر الهجوم عن نشوب حريق وتناثر شظايا ألحقت أضراراً مادية بأجزاء من السفينة وببعض أنظمتها الحيوية.

السيطرة على الموقف وسلامة الطاقم

تمكن الطاقم المصري من إخماد الحريق والسيطرة على الأوضاع داخل السفينة دون تسجيل أي إصابات بشرية. وفور وقوع الحادث، فعلت السلطات المختصة غرفة عمليات لإدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف.

تغيير المسار والوصول إلى الميناء الآمن

اتخذ القرار بتغيير مسار السفينة للتوجه إلى أقرب ميناء تركي آمن وهو ميناء سامسون. وصلت السفينة إلى هناك في 27 أغسطس 2026، وذلك بهدف تقييم حجم الأضرار التي لحقت بها والبدء في إجراء الإصلاحات اللازمة.

استقبال الطاقم في مصر

استقبل وزير النقل المصري كامل الوزير أفراد الطاقم عقب عودتهم إلى البلاد. وقد أثنى الوزير على شجاعة البحارة وكفاءتهم العالية التي مكنتهم من السيطرة على الحريق والوصول بالسفينة إلى بر الأمان، رغم تعطل أنظمة الملاحة والاتصالات جراء الهجوم.