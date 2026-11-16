مواصفات مشتركة وتصميم متين

أطلقت شركة Oppo هاتفي Reno17 وReno17 Pro في الصين يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026. يتمتع كلا الطرازين بهيكل يضم إطارات معدنية مع تصنيف IP69K لمقاومة العوامل الخارجية. كما تم تزويد الجهازين بنظام التشغيل ColorOS 17 وقارئ بصمات أصابع بصري مدمج تحت الشاشة.

مزايا Reno17 Pro التقنية

يحتوي Reno17 Pro على شاشة مسطحة مقاس 6.32 بوصة بدقة 1216×2640 بكسل، وتدعم تردد 120 هرتز وسطوعاً يصل إلى 1800 شمعة. يعتمد الهاتف على معالج Dimensity 8550 Super، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت. تبلغ سعة البطارية 7250 مللي أمبير مع دعم الشحن بقدرة 80 واط. يبلغ سمك الهاتف 8.32 ملم بوزن 192 جراماً، بينما تصل نسخة Cat إلى سمك 8.5 ملم ووزن 194 جراماً.

مواصفات Reno17 والبطارية الأكبر

يأتي Reno17 بشاشة مسطحة مقاس 6.56 بوصة بدقة 1208×2624 بكسل، مع تردد 120 هرتز وسطوع 1800 شمعة. يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، ويتوفر بخيارات ذاكرة 8 أو 12 جيجابايت، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. زودت الشركة الهاتف ببطارية سعة 8000 مللي أمبير، وهي الأكبر في سلسلة Reno على الإطلاق، مع دعم شحن بقوة 80 واط. يبلغ سمك الإصدار العادي 8.28 ملم بوزن 206 جرامات، في حين يزن إصدار Cat 208 جرامات بسمك 8.47 ملم.

الألوان والأسعار في الصين

يتوفر Reno17 Pro بثلاثة ألوان هي Cat وCocoa Brown وFirst Snow White، بأسعار تتراوح بين 4199 و4999 يواناً صينياً. أما Reno17 فيأتي بألوان Cat وCocoa Brown وIce Moon White، بأسعار تبدأ من 3599 وتصل إلى 4899 يواناً صينياً. يمكن للمشترين في الصين الاستفادة من خصم قدره 500 يوان صيني على أسعار الهواتف عند تطبيق الدعم الوطني.