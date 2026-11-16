كشفت المدينة الإعلامية قطر بالتعاون مع دار "أسولين" يوم 16 نوفمبر 2026 عن كتاب «ذا ند الدوحة: عصر جديد من الفخامة» خلال حفل أقيم في الدوحة بحضور نخبة من المتخصصين في العمارة والثقافة والإبداع.

توثيق التحول المعماري

يعد هذا المؤلف باكورة الشراكة بين الجهتين لتدوين التراث والنهضة العمرانية في البلاد. وقد تولت الكاتبة المتخصصة في أدب السفر نيكولا تشيلتون صياغة محتوى الكتاب. يركز العمل على قصة تحويل مقر وزارة الداخلية السابق إلى فندق «ذا ند الدوحة».

محتوى بصري وفني

يحتوي الإصدار على مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تبرز تفاصيل المكان. كما يضم شهادات حية لمجموعة من الفنانين والمصممين والمعماريين الذين تحدثوا عن هوية المبنى وتاريخه. تضمن حفل الإطلاق عرض فيلم وثائقي قصير استعرض تاريخ الموقع وطابعه المعماري الفريد، بالإضافة إلى جلسة حوارية ناقشت جهود الترميم والأهمية التاريخية لهذا الصرح.

رؤية التنمية والهوية

أشار حمد عمر المناعي، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، إلى أن الكتاب يجسد مسيرة التنمية في قطر من خلال الدمج بين الحداثة والهوية الوطنية. وأكد رغبة المؤسسة في رصد المحطات البارزة والشخصيات التي أثرت في نهضة الدولة. من جانبه، لفت ماكس بيندا، المدير العام لفندق «ذا ند الدوحة»، إلى أن الكتاب يعكس رؤية إعادة توظيف المبنى مع الحرص الكامل على صون طابعه المعماري الأصلي.

تعزيز صناعة المحتوى

تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات المدينة الإعلامية قطر الرامية إلى تطوير صناعة المحتوى المحلي. وتسعى المؤسسة من خلال هذه الشراكات إلى نقل قصص المنطقة إلى العالم بأسلوب توثيقي متميز.