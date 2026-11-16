تؤدي حبوب منع الحمل المركبة (COCP) إلى تغيير الدورة الشهرية عند تناولها بشكل صحيح، حيث تعمل هذه الحبوب على منع الإباضة ومنع الحمل. وبذلك، فإن تأثير الحبوب على الدورة الشهرية هو جزء أساسي من آلية عملها لمنع الحمل، وليس مجرد عرض جانبي، حيث يتم تغيير طبيعة الدورة الشهرية لتحقيق الهدف الأساسي وهو منع الحمل.

آلية عمل حبوب منع الحمل

حبوب منع الحمل المركبة هي وسيلة لمنع الحمل تؤخذ عن طريق الفم، وتعتمد في تركيبتها على هرمونين هما الإستروجين والبروجستين، وهو شكل صناعي من هرمون البروجستيرون. تعمل هذه الحبوب عند تناولها بشكل صحيح على تغيير الدورة الشهرية، ويهدف هذا التغيير بشكل رئيسي إلى منع الإباضة، مما يمنع حدوث الحمل.

انتشار استخدام الحبوب حول العالم

تعد حبوب منع الحمل وسيلة شائعة جداً، حيث يستخدمها أكثر من 100 مليون امرأة حول العالم. وتختلف معدلات استخدامها بناءً على عدة عوامل منها الدولة، والعمر، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية. وفيما يلي بعض الحقائق حول انتشارها:

تدرج منظمة الصحة العالمية حبوب منع الحمل المركبة ضمن قائمة الأدوية الأساسية.

في الولايات المتحدة، يستخدم الحبوب حوالي 9 ملايين امرأة.

في الفترة من 2015 إلى 2017، استخدمت 12.6% من النساء في الولايات المتحدة (بين عمر 15 و49 عاماً) حبوب منع الحمل المركبة، وتعد ثاني أكثر وسائل منع الحمل شيوعاً في هذه الفئة العمرية، بينما يعد التعقيم الأنثوي هو الطريقة الأكثر شيوعاً.

في المملكة المتحدة، يستخدم ثلث النساء (بين عمر 16 و49 عاماً) الحبوب المركبة أو حبوب البروجستيرون فقط.

في اليابان، تشير البيانات (1950-2014) إلى أن أقل من 3% من النساء يستخدمن هذه الحبوب.

تاريخ الحبوب وتأثيرها

تمت الموافقة على استخدام الحبوب لمنع الحمل لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1960. وقد كان ظهور هذه الحبوب محفزاً للثورة الجنسية. أما بخصوص أي تفاصيل دقيقة أو أسعار أو معلومات إضافية لم تذكر في الحقائق المتاحة، فإنه لم يتم الإعلان عنها في البيانات المتوفرة.