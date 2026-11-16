اكتشاف جيولوجي غير متوقع في فوهة غيل

كشفت مركبة "كيريوسيتي" التابعة لوكالة ناسا عن وجود بلورات من الكبريت العنصري النقي داخل صخرة تحطمت تحت عجلاتها في عام 2024. وقع الحادث أثناء سير المركبة التي تزن 899 كيلوغراماً، والتي يعادل وزنها 341 كيلوغراماً على سطح المريخ، داخل قناة "جيديز فاليس" الواقعة ضمن فوهة "غيل". وأشار أشوين فازافادا، عالم مشروع "كيريوسيتي"، إلى أن العثور على حقل من أحجار الكبريت النقي يمتد على مساحة 2100 متر مربع يشبه في أهميته اكتشاف واحة وسط الصحراء.

أصول الكبريت وتاريخه الجيولوجي

قاد سكوت فان بوميل دراسة نُشرت في مجلة "ساينس" خلال شهر يونيو 2026 لتحليل طبيعة هذه الصخور. وتشير التقديرات الجيولوجية إلى أن هذه الرواسب تشكلت في فترة زمنية تتراوح بين 3.1 إلى 2.8 مليار سنة. ويرجح الباحثون أن هذه المواد نتجت عن غازات بركانية قديمة كانت محبوسة تحت السطح، ثم تحررت لاحقاً نتيجة عمليات التعرية. وأكد عالم الكيمياء الجيولوجية جيف بيرجر أن بقاء هذه الصخور لفترة طويلة دون تغير كيميائي يُذكر يمثل لغزاً يصعب استيعابه، مشيراً إلى أن المريخ يوفر لقطة مجمدة من زمن سحيق تتيح دراسة التاريخ العميق بأسلوب يتعذر تطبيقه على الأرض.

تجارب مخبرية حول التكوين الكيميائي

نُشرت دراسة ثانية في دورية "جيوفيزيكال ريسيرش ليترز" في يوليو 2026 بقيادة جياوي وانغ، تناولت كيفية تشكل هذه العناصر. وأثبتت تجارب وانغ إمكانية إنتاج كبريت عنصري نقي من خلال تفاعل كيميائي في مياه حمضية عند درجة حرارة الغرفة، دون الحاجة إلى تدخل كائنات حية. يعتمد هذا التفاعل الكيميائي على خلط كبريتيد مذاب مع مركب الكلورات.

علاقة الكبريت بالحياة على المريخ

يُعد الكبريت عنصراً أساسياً في بناء البروتينات داخل الكائنات الحية. ورغم العثور على هذه العناصر الكيميائية وتوفر ظروف قد تكون مفيدة للحياة، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي على وجود كائنات حية على كوكب المريخ.