أعلنت شركة "أبل" يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن تجديد مسلسل الجاسوسية البريطاني "Slow Horses" لموسمين إضافيين، ليصل العمل إلى الموسم العاشر، ليصبح بذلك أطول إنتاج أصلي على منصة Apple TV+.

توسع مستمر في الإنتاج

يأتي هذا القرار بعد تأكيد إنتاج الموسمين السابع والثامن سابقاً، بينما تم عرض 6 مواسم حتى الآن. ويعد هذا التمديد لافتاً مقارنة بمسلسل "For All Mankind" الذي تقرر إنهاؤه عند الموسم السادس. وتتولى شركة See-Saw Films مسؤولية إنتاج العمل الذي يصور مكتباً تابعاً لجهاز MI5 يضم عملاء فقدوا سمعتهم المهنية. ويقود طاقم التمثيل غاري أولدمان في دور المدير جاكسون لامب، إلى جانب جاك لودين، وكريستين سكوت توماس، وجوناثان برايس، وأوليفيا كوك.

نجاح نقدي متميز

حافظت مواسم المسلسل الستة على تقييمات نقدية تجاوزت 95% على موقع Rotten Tomatoes. وحقق الموسمان الثاني والرابع تقييماً كاملاً بنسبة 100%، بينما نال الموسم الأخير تقييم 98%. وكانت الممثلة أوليفيا كوك قد أشارت قبل أيام قليلة من الإعلان إلى احتمال توقف المسلسل عند الموسم الثامن.

الارتباط بالسلسلة الروائية

يستند المسلسل إلى سلسلة روايات "Slough House" التي بدأها المؤلف ميك هيرون منذ 16 عاماً، حيث نشر 9 روايات رئيسية منذ عام 2010. وصدرت الرواية الأخيرة بعنوان "Clown Town" عام 2025، بينما صدرت رواية "Bad Actors" قبل 3 سنوات من الرواية الأخيرة. وتعتمد أحداث الموسمين السابع والثامن على هاتين الروايتين. ولم تؤكد "أبل" حتى الآن ما إذا كانت أحداث الموسمين التاسع والعاشر ستتجاوز الروايات المنشورة. وذكر متحدث باسم الشركة أن تفاصيل قصة المواسم الإضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.