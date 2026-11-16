لقي نحو 15 مدنياً مصرعهم يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، إثر قصف بطائرة مسيرة استهدف منطقة «أبو قلب» بمحلية أبو زبد في ولاية غرب كردفان. وأدى الهجوم أيضاً إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين، نتيجة استهداف مباشر لمنازل سكنية وملعب لكرة القدم.

ضحايا القصف في أبو قلب

تضمنت حصيلة القتلى في منطقة «أبو قلب» 4 أطفال، بينما قدرت مجموعة «محامو الطوارئ» مقتل 13 مدنياً من النساء والأطفال في ذات الواقعة. وشملت العمليات العسكرية يوم الأحد قصفاً جوياً طال مدينة غبيش وقرية أخرى مجاورة لـ «أبو قلب». ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجيش السوداني حول هذه الحادثة.

مواقف المنظمات الحقوقية

اعتبر مرصد كردفان الحقوقي أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني. من جانبها، طالبت مجموعة «محامو الطوارئ» بفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن القصف. كما دعت المجموعة إلى ضرورة وقف استهداف المناطق السكنية، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين.

التطورات العسكرية في كردفان

تتواصل المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ولايات كردفان الثلاث، في ظل سعي الطرفين للسيطرة على طرق إمداد استراتيجية تربط وسط البلاد بإقليم دارفور. وينفذ الجيش ضربات جوية وهجمات بمسيرات تستهدف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في مدن النهود وأبو زبد وغبيش. وفي غضون ذلك، يتقدم الجيش نحو مدينة النهود بهدف السيطرة عليها، بالتزامن مع رصد انسحاب عناصر من قوات الدعم السريع من المدينة ذاتها باتجاه إقليم دارفور. يذكر أن الحرب في السودان اندلعت منذ منتصف أبريل 2023.