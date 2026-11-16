ميزة "مخطط السفر" المرتقبة

كشفت تسريبات برمجية ظهرت يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن اعتزام شركة سامسونج طرح خاصية "مخطط السفر" (Travel Planner) لمستخدمي أجهزتها. تهدف هذه الإضافة البرمجية إلى جدولة وتنظيم مسارات الرحلات بشكل آلي دون تدخل يدوي.

الاعتماد على تقنية "جالاكسي كلو"

تستند هذه الميزة إلى أداة الذكاء الاصطناعي "جالاكسي كلو" (Galaxy Claw) التي تعمل كوكيل محلي للذكاء الاصطناعي. وتؤدي هذه الأداة دور المساعد الشخصي للمستخدم، ومن المقرر أن تكون جزءاً أساسياً من اشتراك "جالاكسي إيه آي" (Galaxy AI) القادم.

آلية استخراج البيانات

تعتمد الخاصية في عملها على سحب المعلومات الضرورية من تطبيقات التقويم والبريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدم. وقد تم رصد تفاصيل هذه الوظيفة من خلال أكواد برمجية مخفية داخل تطبيق "بيرسونال إيجنت كور" (Personal Agent Core).

الوضع الرسمي للميزة

لم تصدر سامسونج أي تأكيد رسمي بخصوص هذه الميزة حتى تاريخ 16 نوفمبر 2026. كما أن المواصفات والوظائف الحالية قد تشهد تغييرات أو اختلافات جوهرية قبل موعد الكشف عنها رسمياً.