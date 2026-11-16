رصد جائزة مالية كبرى لأفكار القاعدة القمرية

أعلنت وكالة ناسا يوم الاثنين، 16 نوفمبر 2026، عن تنظيم مسابقة تبلغ قيمتها مليون دولار. تستهدف هذه المبادرة مكافأة الأفكار المبتكرة والمصممة خصيصاً للمساعدة في بناء قاعدة على سطح القمر.

استقطاب عقول الطلاب وتطلعات القطب الجنوبي

أوضح مدير ناسا جاريد إيزاكمان أن الوكالة تستهدف الطلاب القادرين على التفكير بإبداع والتعاون ضمن فرق لمواجهة تحديات فعلية ترتبط بمستقبل ناسا القمري. وتطمح الوكالة إلى تشييد هذه المنشأة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. خُصص هذا الموقع لضمان معيشة رواد الفضاء، وتنفيذ الأبحاث العلمية، إضافةً إلى استكشاف الأرجاء المحيطة.

آفاق الرحلات المستقبلية

يشكل التواجد البشري المستدام على سطح القمر مرحلة أساسية تمهيداً للرحلات والمهام القادمة.