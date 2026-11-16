شاشة واسعة وحماية متطورة

تأتي شاشة الجهاز بمقاس 12.1 بوصة. نال الحاسوب اللوحي شهادة حماية العين الذكية 6.0 من مؤسسة TÜV Rheinland.

تقنيات العرض والأداء

أوضحت شركة أوبو أن التقنية المستخدمة تستطيع خفض تداخل الضوء المحيط بنسبة 97%. يعتمد الجهاز في أدائه على معالج "ديمنستي 7360" المصنوع بواسطة شركة ميديا تيك.

التصميم والأبعاد الخارجية

يبلغ سمك الهيكل 6.89 ملم، بينما يصل الوزن الإجمالي إلى 603 غرامات. يستطيع المشترون الاختيار بين لونين أساسيين هما أزرق إنكونتر وفضي ستارلايت.

الطاقة والكاميرات والأسعار

تبلغ سعة البطارية 10,050 مللي أمبير لتوفير طاقة تشغيل كافية. يضم اللوحي كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بنفس الدقة تماماً. تنطلق الأسعار من 2,599 يوان صينياً، وهو ما يعادل تقريباً 382 دولاراً أمريكياً.