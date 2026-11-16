إطلاق قدرات ذكية جديدة لتنظيم السفر

أزاح عملاق التكنولوجيا جوجل الستار يوم الاثنين عن حزمة مبتكرة من خصائص الذكاء الاصطناعي لتطبيق الخرائط الخاص به. تمنح هذه التحديثات الأفراد القدرة على صياغة برامج جولاتهم السياحية واستخراج المواعيد بكل سهولة. وتتولى أداة تسمى "اسأل الخرائط" مهمة تركيب مسارات تنقل تفصيلية تتقدم مرحلة بمرحلة مع عرض معلومات آنية للمسار.

جداول يومية ومشاركة البرامج

يستطيع المشتركون استخراج جدول يومي يضم إرشادات وإشارات جغرافية مرقمة لكل نقطة توقف في طريقهم. وتمنح الخدمة صلاحية تبادل الجدول المعد مع الأقارب والأصحاب أو نقله لتطبيق مستندات جوجل عبر أجهزة الحاسوب المكتبية. ويبدأ وصول هذه البرمجيات الحديثة يوم الاثنين لتطبيقات أندرويد وآي أو إس.

متابعة فورية وتعديل المواعيد

يعرض البرنامج بيانات دقيقة ومباشرة تتعلق بالازدحام المروري ومواعيد الدوام وطبيعة المحطة القادمة. ويملك المشتركون حرية تغيير المخطط الزمني عبر إدراج نقطة مشاهدة ذات مناظر ساحرة أو محطة مخصصة لتناول طعام الغداء. كما يتسنى للمستخدمين البحث عن توقيتات مراكز التجميل وعناية الحيوانات وصيانة السيارات والبيوت والتواصل مع المتاجر بالمنطقة.

توسيع نطاق أداة اسأل الخرائط

يستطيع برنامج اسأل الخرائط تحديد مواقع داخل قوائم المحفوظات التي تستوعب خمسة أفراد خلال نصف ساعة. ويمتد انتشار نطاق أداة اسأل الخرائط ليشمل ثلاثين بلداً أوروبياً، من بينها ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا.