هزيمة ثقيلة لإيطاليا في بروكسل

تعرض المنتخب الإيطالي لخسارة قاسية خارج ملعبه بنتيجة 4-1 أمام نظيره البلجيكي مساء الأحد. جرت هذه المواجهة الكروية في العاصمة البلجيكية بروكسل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. أحرز أهداف اللقاء كل من بيو إسبوسيتو، ومكسيم دي كويبر، وناثان نغوي، وجيريمي دوكو، بالإضافة إلى دييغو موريرا.

خروج إيطالي مبكر وتراجع بالترتيب

أنهى الفريق الإيطالي مشواره في المسابقة الأوروبية بالمرتبة الثالثة ليخفق في بلوغ ربع النهائي. بدأ الإيطاليون عطلة نهاية الأسبوع متصدرين لمجموعتهم قبل أن يتراجعوا. حصيلة المنتخب بلغت 10 نقاط خلال لقاءاته الخمسة الأخيرة، متضمنة أربع نقاط حصدها أمام فرنسا. يشرف روبرتو مانشيني على تشكيلة إيطالية فتية ترتكز على مشروع يعتمد على العناصر الشابة.

تعليقات ساخرة لريموند دومينيك

وجه ريموند دومينيك انتقادات حادة للمنتخب الإيطالي عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر. أكد دومينيك أن السقوط الإيطالي برباعية مقابل هدف واحد أمام بلجيكا مساء الأحد قد أكد صحة نظرتهم السابقة. كتب تعليقاً سابقاً يستهجن فيه الأداء الفني وأخطاء التناقل عقب هدف التعادل لبيو إسبوسيتو خلال الانتصار الإيطالي على فرنسا بنتيجة 3-1. أشار أيضاً إلى أن المنتخب الفرنسي بلغ مرحلة التأهل بصورة طبيعية تماماً مثلما كان متوقعاً.