مسيرة الانتقالات والصفقات الكبرى

عاد حارس المرمى ترافورد إلى صفوف مانشستر سيتي قادماً من بيرنلي مقابل ٣١ مليون جنيه إسترليني في عام ٢٠٢٥. ثم غادر ترافورد نادي مانشستر سيتي منضمّاً إلى ليدز نظير ٤٥ مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية. وصل اللاعب إلى سن الرابعة والعشرين ليصبح حارس المرمى الإنجليزي الأغلى من حيث رسوم الشراء في مناسبتين.

الأرقام القياسية والمشاركة الدولية

تصدر ترافورد قائمة تضم اثنين وخمسين حارس مرمى خاضوا عشرة لقاءات على الأقل بالبطولات الأوروبية الكبرى مسجلاً نسبة تصديات وصلت إلى ٨١.٤ بالمئة خلال الموسم الحالي. خاض الحارس خمس مواجهات بقميص منتخب إنجلترا طوال عام ٢٠٢٦ وتقاسم حراسة العرين مناصفة مع بيكفورد عبر خمسة لقاءات دولية منذ بطولة كأس العالم.

مباريات الحسم والتألق في مدريد

تولى بيكفورد حراسة مرمى المنتخب في مواجهتي تشيكيا وكرواتيا، بينما شارك ترافورد أمام تشيكيا وخاض مباراتي إنجلترا ضد إسبانيا ذهاباً وإياباً. حقق المنتخب الإنجليزي فوزاً تاريخياً في العاصمة مدريد لتكون المرة الأولى التي يسقط فيها المنتخب الإسباني على أرضه وبين جماهيره منذ ٣٩ عاماً.

آراء اللاعبين والمدربين

أكد اللاعب ديكلان رايس أن مجريات اللقاء تسارعت بشكل خاطف واصفاً تصدي ترافورد للكرات خلال ثانيتين بالحدث الضخم والليلة العظيمة له. أشار المدرب لويس دي لا فوينتي إلى أن خصمه خلق عديد الفرص لكن حارس إنجلترا تألق ببراعة وأحبط هدفين أو ثلاثة أهداف محتملة في الدقائق العشر أو الخمس عشرة الأخيرة. وصف المحلل روي كين سياسة التناوب بين حارسي المرمى بالإدارة الذكية معتبراً أنها الفرصة المثالية ليبرهن ترافورد عن كفاءته أمام نجوم كبار.