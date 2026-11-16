أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب31" التي تستضيفها تركيا تعد الأكثر نجاحاً قياساً بمستوى التنظيم وعدد المشاركين منذ انطلاق تلك الفعاليات. وجاءت هذه الأقوال يوم الاثنين في العاصمة أنقرة خلال لقاء شبابي نظمه حزب العدالة والتنمية.

استضافة أنطاليا الأولى للفعالية الدولية الكبرى

تحتضن ولاية أنطاليا فعاليات قمة "كوب31" للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وبدأت أعمال المؤتمر على الأراضي التركية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن تتواصل الجلسات والفعاليات حتى 20 من الشهر ذاته.

مشاركة ستة وتسعين زعيماً عالمياً لمناقشة أزمة المناخ

شهدت القمة حضور 96 قائداً يمثلون مختلف القارات حول العالم. وبحث المشاركون مع رؤساء الدول والحكومات مسار كوكب الأرض المستقبلي وسط التحديات التي فرضتها أزمة المناخ.