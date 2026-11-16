دور محوري لتركيا في المنظومة الدفاعية الأطلسية

شدد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب على أهمية أنقرة كعنصر رئيسي لدعم الأمن الأوروبي. ووصفها بأنها شريك أساسي داخل حلف شمال الأطلسي.

جاءت تصريحات ستوب يوم الاثنين في بروكسل. وكان ذلك خلال فعاليات منتدى الاتحاد الأوروبي للتوسع لعام 2026.

مطالبات بتعزيز الشراكة الثنائية وتجاوز الخلافات

دعا الرئيس الفنلندي إلى توطيد أواصر التعاون مع أنقرة في القضايا التي تتطابق فيها الرؤى. وطالب بالحديث المباشر والواضح بشأن مكانة تركيا كطرف لا غنى عنه في الناتو.

أقر ستوب بوجود تباين في بعض الأحيان بخصوص منظومة القيم. ورغم ذلك، أكد أن المصالح المشتركة تتقاطع في أغلب الأوقات.

محطة هلسنكي التاريخية ومسار التوسع الأوروبي

استحضر الرئيس الفنلندي قرارات قمة هلسنكي التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول 1999. وقد دشنت تلك القمة أكبر مرحلة توسع للتكتل الأوروبي حتى الوقت الحالي.

مهدت قرارات هلسنكي الطريق لبدء مباحثات الانضمام لست دول. كما منحت تركيا وضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى.

أكد ستوب أن تلك القرارات غيرت وجه أوروبا بشكل جذري. وأسهمت في تعزيز الديمقراطية والرخاء والأمن ورفعت من قدرة القارة.