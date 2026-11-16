موعد الكشف العالمي في العاصمة الفرنسية

تستعد شركة «شاومي» لكشف النقاب عن مجموعة «شاومي 18 برو» على الصعيد العالمي خلال فعالية رسمية تقام في مدينة باريس بتاريخ 17 نوفمبر 2026. وتترقب أسواق الهواتف الذكية هذا الحدث المرتقب لمعرفة التفاصيل الكاملة للأجهزة الجديدة.

خطة الطرح المحلي في السوق الصينية

تعتزم الشركة توفير الإصدار الأساسي «شاومي 18» داخل الصين خلال شهر ديسمبر 2026. وبدأت المتاجر وتجار التجزئة في البلاد استقبال طلبات الحجز المسبق العمياء لهذا الإصدار بالتنسيق مع الشركة.

مواصفات الشاشة الفريدة للاختبارات الجارية

تجري اختبارات ميدانية على لوحة عرض جديدة لهاتف ذكي مزود بشريط صغير وعريض. يتراوح مقاس الشاشة الخاضعة للاختبار بين 6.3 و6.4 بوصة مع نسبة عرض محددة.