تحركات ليفربول ومراقبة المدافع الشاب

أوفد نادي ليفربول فريقاً من الكشافة لمتابعة مدافع نادي أتلتيكو بارانينسي أرثر دياز البالغ من العمر ١٩ عاماً. يلعب الشاب البرازيلي في مركز قلب الدفاع، وقد خاض ٥٥ لقاء مع الفريق الأول منذ انطلاق عام ٢٠٢٥، من بينها ٣٧ مباراة لعبها خلال عام ٢٠٢٦.

مطالب مالية وعروض سابقة

رفض نادي أتلتيكو بارانينسي عرضاً مالياً قُدر بـ ٢٠ مليون يورو تقدم به نادي توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية. يشترط النادي البرازيلي حالياً الحصول على مبلغ ٣٠ مليون يورو نظير الموافقة على بيع مدافعه. ويحتاج توتنهام إلى رفع قيمة عرضه السابق بـ ١٠ ملايين يورو إذا أراد التعاقد مع المدافع خلال شهر يناير المقبل.

أرقام اللاعب واهتمام الأندية الكبرى

تسجل نسبة التمريرات الناجحة للمدافع الشاب في منافسات الدوري البرازيلي قرابة ٨٦ بالمئة، بينما يستمر عقده الحالي مع ناديه حتى شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٨. وتتنافس عدة أندية أوروبية بارزة للظفر بخدمات اللاعب تشمل برشلونة، وباير ليفركوزن، وﻻيبزيغ، إلى جانب توتنهام وليفربول. وأعرب المدافع في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخراً عن رغبته في الاحتراف ضمن دوري أوروبي كبير والمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا.