تكريم أليفيني وكيفو في جوائز التدريب

نال ماسيميليانو أليفيني جائزة البنتشينا د أرجنتو عن موسم 2025-26 يوم الإثنين في كوفيرتشانو باعتباره أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية. وحصل كريستيان كيفو، مدرب إنتر، على الجائزة الكبرى المتمثلة في البنتشينا د أورو الممنوحة لأفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى.

إنجازات فروسينوني ورأي أليفيني عن المواهب

قاد أليفيني فريق فروسينوني لتحقيق ترقية تلقائية بعد عامين في الدرجة الثانية خلال موسم 2025-26. وأعرب المدرب عن فخره بتلقي هذا التقدير من زملائه المدربين.

شدد أليفيني على ضرورة التوقف عن مقولة إن إيطاليا تفتقر إلى المواهب الشابة، مؤكداً أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق.

موقف الفريق في الترتيب والمواجهة المقبلة

يحتل فريق فروسينوني المركز السادس في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن مراكز دوري أبطال أوروبا. وأكد أليفيني أن هدف ناديه الوحيد هذا الموسم يقتصر على البقاء في الدوري وتجنب الهبوط.

يستعد فروسينوني لمواجهة فريق ميلان خارج أرضه في ملعب سان سيرو عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.