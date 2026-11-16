تتويج أستراليا باللقب العالمي للرجال والنساء

حققت أستراليا لقب بطولة كأس العالم للرغبي ليغ لكل من فئتي الرجال والنساء. وحصد منتخب الرجال الكأس العالمية للمرة الرابعة على التوالي.

سجل المنتخب الأسترالي تفوقاً واسعاً بفوزه في عشر من النسخ الحادية عشرة الماضية للبطولة العالمية للرجال. وجرت منافسات النسخة الحالية على الأراضي الأسترالية.

مباريات البطولة المقبلة في أمريكا وموقف إنجلترا

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباريات بطولة كأس العالم القادمة في عام 2030. ووقع الاختيار على ولايتي هاواي ويوتا لاستضافة اللقاءات بسبب الكثافة العالية للجالية الباسيفيكية فيهما.

على الجانب الآخر، غادر منتخبا الرجال والنساء لإنجلترا المنافسات مبكراً في المملكة المتحدة. واجه المشاهدون في المملكة المتحدة عائقاً تمثل في عرض المباراة النهائية خلف جدار مدفوع الأجر يشترط اشتراكاً إضافياً للمتابعة.

شراكات البث واتفاقية دوري السوبر

تشهد الفترة المقبلة تقاسم حقوق النقل، حيث تشارك منصة «دازون» حقوق البث مع «سكاي سبورتس» خلال عام 2027. ويأتي هذا بالتزامن مع توقيع اتفاقية شراكة تجمع بين دوري السوبر ودوري الرغبي الوطني (NRL) خلال هذا الأسبوع.

يقود بيتر فِيلانديز لجنة دوري الرغبي الأسترالي بوصفه رئيساً وتنفيذياً للجنة.