تجارب الأداء وتسريب الأخبار

أوضحت تسريبات إعلامية صدرت قبل أسبوعين أن الممثل روبرت باتينسون خاض تجارب أداء رسمية لتجسيد شخصية جيمس بوند السينمائية الشهيرة. ووصل عمر الممثل روبرت باتينسون إلى 40 عاماً عند تداول هذه الأخبار.

تضمنت قائمة أسماء الممثلين الآخرين الذين بلغوا نفس السن كلًّا من جاك لودن وكالوم تورنر وجوش أوكونور.

الأعمال الفنية للممثل

شملت المسيرة الفنية لباتينسون أدواراً في أفلام بارزة مثل "ذا باتمان" و"ذا أوديسي" إلى جانب فيلم إندي حمل عنوان "ذا دراما". كما شارك في فيلم "برايمتايم" الذي تولت إنتاجه شركة "إيه 24" بالإضافة إلى عمله في فيلم "ديون: الجزء الثالث".

تعاون المخرج دينيس فيلنوف مع الممثل في مشروع فيلم "ديون" القادم.

إيرادات شباك التذاكر والجمهور

دفع وجود الممثل أكثر من 75 بالمئة من إجمالي جمهور أسبوع افتتاح فيلم "برايمتايم" لشراء تذاكر العرض باعتباره سبباً رئيسياً لذلك.

بلغت نسبة جمهور الجيل زد ممن تقل أعمارهم عن 30 عاماً نحو 69 بالمئة من إجمالي الحاضرين في أسبوع الافتتاح ذاته.