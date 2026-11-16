كشفت منصة إنستجرام عن خاصية جديدة تتيح لصناع المحتوى والشركات ربط حساباتهم بمنتجات متجر أمازون بشكل مباشر. تأتي هذه الخطوة لتوسيع خيارات التسويق داخل التطبيق.

إدراج الروابط في الفيديوهات والمنشورات

صار بإمكان المستخدمين تضمين ما يصل إلى ثلاثين رابطاً خاصاً ببرنامج أمازون التسويقي داخل مقاطع ريلز الفردية. كما يتيح النظام الجديد إدراج عشرين رابطاً كحد أقصى لكل منشور عادي يُعرض في الخلاصة.

شروط وضوابط المشاركة

تقتصر الاستفادة من هذه الخاصية على البالغين الذين يقيمون داخل الولايات المتحدة الأمريكية حصراً. يشترط التطبيق امتلاك حساب احترافي يتابعه أكثر من ألف شخص للمشاركة في هذا البرنامج.

موقف الشركة من تدفق المحتوى التجاري

أكدت ميجان باكلي، المتحدثة باسم إنستجرام، أن إدارة الشركة لا تتوقع حدوث تدفق مفاجئ للمحتوى التسويقي بسبب هذا التحديث. وأضافت أن خوارزميات التوصية ستستمر في اقتراح المواد بناءً على تفضيلات الأفراد والقيمة التي يجدونها.

تطور سياسة الروابط الخارجية

سمحت المنصة للمستخدمين في السابق بوضع رابط خارجي واحد داخل السيرة الذاتية للحسابات. وفي عام 2023، قامت إدارة التطبيق بزيادة هذا الحد الأقصى ليصبح خمسة روابط.

منافسة الأسواق العالمية

سجلت منصة تيك توك مبيعات عالمية عبر متجرها بلغت نحو تسعة عشر مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.