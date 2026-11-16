تفاصيل تولي توماس فرانك المسؤولية

تولى توماس فرانك الإدارة الفنية لنادي كريستال بالاس عقب إقالة المدرب السابق بيير سيج. وجرى توقيع العقد الجديد لمدة سنتان ونصف بين المدرب وإدارة الفريق الذي يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مراحل إقالة بيير سيج والتعاقد

اتُخذ قرار إقالة بيير سيج مساء الأحد خلال الأسبوع الماضي، بينما صدر التأكيد الرسمي للقرار يوم الخميس. وكان فرانك بلا عمل منذ مغادرته تدريب توتنهام في شهر فبراير الماضي.

مفاوضات سابقة واستراحة تدريبية

أجرى فرانك محادثات مع نادي كريستال بالاس في الصيف الماضي لتولي المهمة خلفاً لأوليفر غلاسنر، غير أنه فضّل الابتعاد مؤقتاً عن كرة القدم وأخذ استراحة.