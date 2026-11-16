مواعيد وفعاليات الحدث العالمي في باريس

تنظم شركة «شاومي» حدثاً عالمياً في باريس بفرنسا غداً للكشف عن هاتفي «شاومي 18 برو» و«شاومي 18 برو ماكس». وكانت الشركة قد طرحت كلا الهاتفين في السوق الصينية خلال شهر أيلول الماضي.

تبدأ الفعالية عند الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي، بينما تنطلق الساعة 13:00 في المملكة المتحدة والبرتغال. وتتم متابعة البث في الساعة 15:00 بأوروبا الشرقية، والساعة 18:30 في الهند، وفي تمام الساعة 8 صباحاً بتوقيت نيويورك.

مواصفات الهواتف وميزة الشاشة الخلفية

تحمل الإصدارات الجديدة مفهوماً يتم نقله إلى الأسواق العالمية للمرة الأولى، وهو الشاشة الخلفية. وقد سبق ظهور هذه الخاصية في طرازي «شاومي 17 برو» و«شاومي 17 برو ماكس».

أكدت المؤسسة مسبقاً قدرة الشاشة الخلفية على تشغيل التطبيقات الأساسية. ووضحت تسريبات سابقة تطابق الهواتف الموجهة للأسواق العالمية مع نظيراتها الصينية مع وجود اختلاف وحيد يتمثل في سعة البطارية.

ملحقات تقنية وأجهزة منزلية جديدة

تتضمن قائمة المنتجات المرافقة للهواتف ساعة «شاومي واتش إس 5 41 مم». كما تشمل الملحقات سوار «شاومي سمارت باند 11 إن إف سي» بجانب سماعات «شاومي كليب».

تعهدت الشركة بطرح أجهزة منزلية تحمل علامة «ميجيا» التجارية داخل الأسواق الأوروبية. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع إقامة الحدث العالمي.