طرح إصدار تجريبي لأداة تخصيص الأدوات الذكية

طرحت شركة جوجل إصداراً تجريبياً لميزة "كرييت ماي ويجت" المخصصة لهواتف بيكسل ١٠ وبيكسل ١١. وظهرت هذه الخطوة عقب الكشف عن تحديث بيكسل لشهر نوفمبر ٢٠٢٦.

طريقة الانضمام والمناطق المدعومة

يستطيع الأفراد المشاركة في النسخة التجريبية بالدخول إلى متجر تطبيقات "بلاي ستور". وتطرح هذه الخاصية إلى جانب إضافات أخرى بصورة تدريجية خلال الأسابيع القادمة.

تدعم الخاصية حالياً اللغة الإنجليزية وحدها في عدة بلدان تشمل أستراليا وكندا والهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

متطلبات التشغيل والقدرات التقنية

تشترط الأداة وجود ذكاء جيميني على طرازات بيكسل ١٠، وبيكسل ١٠ برو، وبيكسل ١٠ برو إكس إل، وبيكسل ١٠ برو فولد. كما تشمل المتطلبات هواتف بيكسل ١١، وبيكسل ١١ برو، وبيكسل ١١ برو إكس إل، وبيكسل ١١ برو فولد.

تسمح طريقة الإعداد باستثمار برامج جوجل المتصلة بجيميني مثل التقويم وجيمايل. وبإمكان المشتركين الاستفادة من معطيات الويب والمكان الجغرافي حصرياً للوصول إلى مستجدات عامة كالأخبار وحالة الطقس ومتابعة الأسهم.

يتمكن مالك الجهاز من النقر على زر "وصف القطعة" لينتقل فوراً إلى مساحة إدخال مخصصة.