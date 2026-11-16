إطلاق أصوات إقليمية متنوعة

بدأت شركة جوجل يوم الاثنين، 16 نوفمبر 2026، طرح ستة وستين خياراً صوتياً إقليمياً جديداً لتطبيق جيميني على نظامي أندرويد وآي أو إس. تغطي هذه التوسعة لغات متعددة تشمل الإنجليزية الأمريكية، والبريطانية، والهندية، والبرتغالية البرازيلية، بالإضافة إلى الإندونيسية والكورية.

لهجات بريطانية متعددة

يحمل التحديث أكثر من عشرة خيارات صوتية إنجليزية مميزة مخصصة لمستخدمي المملكة المتحدة لتغطية نبرات إقليمية متنوعة. تتضمن القائمة البريطانية الجديدة اللهجة الجوردية، والسكاوس، والبرامي، والكتلونية، والويلزية، وأيرلندا الشمالية، إضافة إلى الإنجليزية الحديثة القياسية والإنجليزية اللندنية متعددة الثقافات.

تصميم طبيعي وآلية التطبيق

صممت شركة جوجل هذه الأصوات بنبرات وإيقاعات يومية طبيعية وليست مبالغاً فيها. ينطبق الصوت المختختار على التطبيق بأكمله بما في ذلك محادثات جيميني لايف وقراءة النصوص. تظهر التوجيهات المحلية المتعلقة بالطعام أو الثقافة أو الرياضة إيقاع اللهجات الجديدة بشكل طبيعي.

طريقة المعاينة والاختيار

يستطيع المستخدمون معاينة واختيار البدائل الجديدة اليوم عبر قائمة النقاط الثلاث داخل جيميني لايف أو من خلال إعدادات التطبيق.