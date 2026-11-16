الاعتراف بالتقصير وتقييم الأداء

أكد ديف ريني، مدرب منتخب أول بلاكس، أن مجموعته خذلت البلاد عقب الهزيمة أمام ويلز. وأقر بصعوبة اجتماع تقييم الأداء الذي عُقد صباح يوم الاثنين. واعترف بأنه كان ينبغي عليه أداء عمل أفضل خلال الأسبوع السابق لتفادي هذه النتيجة.

استغلال الخسارة وتغيير التشكيلة

طلب المدرب من لاعبيه اتخاذ شعور الهزيمة دافعاً أساسياً للأسبوع الحالي. وأشار إلى نية تغيير تشكيلة الفريق عبر الدفع بأقوى تشكيلة ممكنة ضد إنجلترا في تويكنهام. وذكر أن اختياراته السابقة تركت عدداً كبيراً من القادة على مقاعد المتفرجزين في كارديف.

أخطاء التواصل وفرص المباراة

أقر ريني بفشل التواصل بين اللاعبين تحت الضغط وصعوبة سماع أصوات بعضهم البعض بسبب الضوضاء. وذكر وجود عشرة أمثلة لفرص كان واجباً على الفريق استغلالها بصورة أفضل. ويخطط المنتخب للتعامل مع الضجيج المتوقع بملعب تويكنهام، ومن المحتمل استخدام مكبرات الصوت خلال التدريبات هناك.

الإصابات والتغييرات التشكيلية

عاد اللاعب كوين طوبيا إلى موطنه لبدء مراحل التعافي من كسر في عظمة الإبهام. ويُرجح دخول أنتون لينيرت براون أساسياً بمركز الوسط إلى جوار جوردي باريت. وأبدى ريني أمله في تعافي ويل جوردان ليلحق بالمباراة ويشغل مركز الجناح، حيث يتدرب حالياً بنسبة ثمانين بالمئة بلا مشكلات. ويتوقع ريني أن ترفع المواجهة ضد إنجلترا في تويكنهام حدة المنافسة.