الاستعداد لتعزيز الصفوف في يناير

يستعد المدرب ماوريسيو بوكيتينو لتعديل تشكيلة فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير. ودعا الصحفي تشارلي مالام إدارة النادي إلى بذل جهد حقيقي للتعاقد مع لويس هول.

تفاصيل اللاعب وقيمة الصفقة

يبلغ المدافع الإنجليزي الدولي لويس هول من العمر 22 عاماً. وقد تتجاوز تكلفة انتقال الظهير الأيسر مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني.

موقف عقود اللاعبين والدفاع

يأتي هذا بينما يرتبط لوك شاو بعقد ينتهي في الصيف القادم. وفي المقابل، يمتلك لويس هول اتفاقاً عقودياً جديداً مع ناديه الحالي نيوكاسل على ملعب سانت جيمس بارك.

ترشيح سابق لتدريب الفريق

سبق للمدرب إيدي هاو أن أبدى إعجابه بقدرات اللاعب. وكان ذلك عندما كان مرشحاً لمهمة الإدارة الفنية لدفاع يونايتد لتقوية الجانب الأيسر.