تفاصيل النسخة التجريبية الجديدة

أتاحت شركة Apple للمطورين النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل iOS 27.3 لهواتف iPhone. يأتي هذا الإصدار بعد مرور فترة قصيرة على طرح النسخة التجريبية الأولى للمطورين في الثالث من نوفمبر.

وكانت الشركة قد أطلقت النسخة التجريبية العامة الأولى في الخامس من نوفمبر. تواصل الشركة تطوير نظام التشغيل عبر هذه الإصدارات المتتالية.

تحديثات تطبيق الصحة والمساعد الذكي

يشمل التحديث الجديد تطبيق Health الذي ظهر بتصميم مختلف يتضمن علامتي تبويب رئيسيتين هما Insights وLongevity. كما تعتمد ميزة Health Age داخل التطبيق على معلومات ساعة Apple Watch لإجراء مقارنات بين المقاييس الصحية الخاصة بالمستخدم والمعدلات المعتادة لعمره.

استفادت قدرات Siri AI من إضافات متقدمة تتيح للمستخدمين توليد قوائم تشغيل داخل تطبيق Music. وتشمل القدرات الجديدة أيضاً جدولة الرسائل وإنشاء إدخالات جديدة في تطبيق Journal.

مزايا التصفح والشاشات والرياضة

زود متصفح Safari بخصائص جديدة تتمثل في ميزة Vertical Tabs وميزة Adaptive Dark Mode. وأما في هواتف iPhone Duo، فإن ميزة Reachability تمنح المستخدم قدرة نقل المحتوى بصورة أفقية لضمان سهولة الاستخدام بيد واحدة.

حصلت ميزة StandBy على خيارات تخصيص إضافية تضم الألوان والتعقيدات والتكوينات المتعددة لأجهزة iPhone. وفي سياق متصل، يقدم تطبيق Apple Fitness+ ميزة GymStrength التي تمكن المشتركين من تصميم خطة لرفع الأثقال تمتد لأربعة أسابيع.