استثمار مال ضخم لتوسيع المصنع

كشفت شركة تيسلا عن تخصيص ثلاثة مليارات يورو، ما يعادل ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، بهدف توسيع مصنع جيجا في برلين. تقع المنشأة الجديدة مباشرة في منطقة جرونهايدي الواقعة شرق برلين.

تفاصيل الجدول الزمني للإنتاج

كتب أندريه تيريغ، المدير الأول لتصنيع الموقع في تيسلا، تفاصيل هذه التوسعة على شبكة لينكد إن. ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء خلال النصف الأول من عام ألفين وسبعة وعشرين.

قدرة إنتاجية متطورة للمركبات

ستصل القدرة الإنتاجية للمبنى الجديد إلى مليون مركبة سنويًا. وأكد تيريغ أن هذه الخطوة ستجعل المنشأة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية بين جميع مصانع الشركة.

خطط تصنيع سيارات سايبركاب

كشفت الشركة عن خطط لبدء بناء سيارات سايبركاب في المصنع المذكور عام ألفين وتسعة وعشرين. وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن خطط لوقف إنتاج سايبرتراك العام المقبل لإفساح المجال لسايبركاب في مصنع أوستن بتكساس.

مبيعات السيارات وحجم الأسطول

سلمت الشركة أكثر من أربعمائة وستة وثمانين ألف مركبة في الربع الثالث، بزيادة بلغت نحو ستة آلاف مركبة مقارنة بالربع الثاني. وتم الكشف عن سايبركاب الخالية من عجلة القيادة لأول مرة في عام ألفين وأربعة وعشرين وأطلقت علنًا في سبتمبر، بينما تجري الجهات التنظيمية الفيدرالية تحقيقًا في ذاتية اعتماد المركبة.

الانتشار الحالي لسيارات الأجرة

تملك تيسلا حوالي ألف وثلاثمائة وسبعة سيارات أجرة آلياً مسجلة في تكساس. ويوجد حوالي خمسمائة وثلاثة وسبعين مركبة على الطرق في أوستن وقريباً في دالاس.