قدرات جديدة لمساعد أبل الذكي

أدخلت شركة أبل مقدرة حديثة تسمى "Ask About Page" لمساعدها الذكي سيري ضمن الإصدار التجريبي الثاني لنظام التشغيل iOS 27.3. وبات بإمكان المساعد مطالعة ومسح كامل محتويات صفحات الويب بصورة شاملة، ليشمل ذلك الأقسام التي لا تظهر بشكل مباشر على الشاشة أمام المستخدمين. وأتاحت الشركة ط‌ردا للتكامل أمام الأطراف الخارجية، مما يمكن أي برنامج من نقل محتوياته وخطواته بصورة مباشرة نحو المساعد.

توسيع مهام سيري في التطبيقات الأساسية

شهد الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 27.3 توسعة واسعة في مهام سيري لتشمل تطبيقات التقويم، والملفات، وفايندر، والمفكرة، والبريد، والخرائط، والرسائل، والموسيقى، والملاحظات، والصور، ومعاينة، والتذكيرات، ومتصفح سفاري، والاختصارات، والطقس. ويستطيع المساعد داخل تطبيق الطقس إدراج أماكن جديدة ضمن قائمة الطقس وإدارة تنبيهاتها.

إدارة متصفح سفاري والبريد الإلكتروني

يمكّن المساعد مستخدمي تطبيق البريد من الانسحاب من قوائم البريد الإلكتروني وإلغاء إرسال الرسائل التي أُرسلت مؤخراً. كما يستطيع داخل متصفح سفاري مسح سجل التصفح، وترتيب النوافذ وعلامات التبويب، وحفظ المقالات داخل قائمة القراءة، علاوة على إغلاق علامات التبويب المكررة.

تنظيم محتوى الملفات الرقمية

يستطيع المساعد داخل تطبيق الملفات ترتيب المحتوى الرقمي وحذف المستندات التي انقطع الوصول إليها لفترة زمنية محددة.