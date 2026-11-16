اعتقال 11 فلسطينياً في سعير

شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت أحد عشر مواطناً من بلدة سعير الواقعة إلى الشمال الشرقي من الخليل، وذلك يوم الإثنين 16-11-2026. وشملت قائمة المعتقلين عبيدة عماد جرادات، والصحفي ياسر عبد المنعم جرادات وشقيقه باسل.

إلى جانب ذلك، شملت الاعتقالات كلاً من مأمون الفروخ، وأيمن إسماعيل الشلالده، وحائر نايف جرادات، ورامي محمد حسني المطور، وجهاد عمر جبارين، وكرم جرادات، وأحمد عيسي جرادات، وحمادة جرادات.

اقتحامات متكررة في الشيوخ والظاهرية

اقتحمت القوات بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، وأقدمت على إغلاق مدخلها وعرقلة تنقل الأهالي، واستولت على عدة مركبات، وحولت منازل سكنية إلى ثكنات عسكرية مع إجراء تحقيقات ميدانية مع السكان.

وامتدت العمليات العسكرية لتشمل بلدة الظاهرية جنوب الخليل، حيث اقتحمت القوات منازل المواطنين.