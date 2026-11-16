طرد الوفد الرسمي والشعبي

فرضت القوات الإسرائيلية قراراً باعتبار قرية أم الخير واقعة ضمن مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت القوات محافظ الخليل خالد دودين إلى جانب وفد قادم من أوروبا وممثلي جهات حكومية وأهلية من البقاء في القرية.

أهداف الزيارة الميدانية

جاءت جولة الوفد المذكور للوقوف على حقيقة الأوضاع الميدانية والانتهاكات المتواصلة التي تنفذها القوات والمستعمرون بحق السكان. وأقام المستعمرون في الآونة الأخيرة بؤرة استعمارية جديدة تهدف إلى توسيع مستعمرة "كرمئيل" بغاية إجبار الأهالي على الرحيل.

اعتداءات المستعمرين في واد الرخيم

اقتحم مستعمرون منزل المواطن محمد موسى شناران في خربة واد الرخيم تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وتسبب الهجوم في إحراق مركبة المواطن وخزان المياه الخاص به، فضلاً عن تحطيم محتويات منزله وتخريب أجزاء من طابقه الثاني.

القيود والعزل المروري

تواصل القوات الإسرائيلية فرض عراقيل صارمة على تنقلات الأهالي عبر إغلاق البوابات الحديدية ووضع السواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية عند المداخل. ونتج عن هذه التدابير فصل السكان عن محيطهم الجغرافي، خصوصاً مدينتي يطا والخليل، وتعطيل وصولهم إلى مرافق التعليم والصحة الضرورية.