دخول التشكيلة الأساسية

يشارك اللاعب ويل جوزيف في تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية لمواجهة نيوزيلندا في بطولة الأمم يوم السبت. ويلعب جوزيف، البالغ من العمر ٢٤ عاماً، في مركز الجناح، مستفيداً من غياب المصاب إيمانويل فيي وابوسو. وقد عاد إلى منافسات الرغبي الدولية بعرض مميز في ملعب أليانز ستاديوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

تألق لافت أمام اليابان

سجل جوزيف خمس محاولات في المباراة ضد اليابان، محققاً هاتريك خلال أول ١٩ دقيقة. وأصبح اللاعب خامس رجل في منتخب إنجلترا يسجل خمس محاولات في مباراة واحدة. وحقق جوزيف مشاركته الدولية الثانية في تلك المواجهة التي انتهت بفوز إنجلترا بنتيجة ٧٨ مقابل ١٥، وحضر شقيقه الأكبر ولاعب مركز منتخب إنجلترا السابق جوناثان جوزيف لمشاهدته. وتصدر جوزيف قائمة فريقه في المسافات التي قطعها بـ ٢٢٤ متراً والسرعة القصوى بـ ٢١.٧ ميلاً في الساعة.

مسيرة مهنية وعقبات

شارك جوزيف سابقاً كبديل متأخر في فوز إنجلترا بمباراتها الثانية ضد أستراليا في شهر يوليو من عام ٢٠٢٢. وواجه صعوبات مسيرة تمثلت في تصفية نادي الطفولة لندن أيرش، وتعرّضت فترته مع نادي هارلكوينز لإصابات وقلة مشاركات. وأصبح جوزيف عنصراً رئيسياً في نهضة نادي غلوستر هذا الموسم.