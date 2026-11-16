طرح النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل

أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل iOS 27.3 يوم الإثنين، 16 تشرين الثاني 2026. وتضمنت هذه النسخة خصائص تقنية جديدة لهواتف آيفون.

ميزات أمان وتخفيضات على الأجهزة

أضافت النسخة الجديدة ميزة فتح القفل بالوجه لهاتف آيفون دو. كما انخفض سعر سماعات AirPods Pro 3 ليصبح 179 دولاراً بعد أن كان 249 دولاراً سابقاً.

إعادة تصميم واجهة تطبيق التقويم

حصل تطبيق التقويم من أبل على تحديثات في التصميم لتسهيل الاستخدام بيد واحدة في نظام iOS 27.3. نقلت الشركة أزرار البحث وإضافة حدث جديد من أعلى الشاشة إلى أسفلها، بعد أن كانت تقع سابقاً في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

تنظيم عناصر العرض والشاشة العلوية

نقلت أبل اسم الشهر الحالي إلى منتصف الجزء العلوي من الشاشة وأضافت السنة إليه. وفي الوقت ذاته، أزالت السنة من زر الرجوع الواقع في الزاوية العلوية اليسرى. جرى أيضاً تغيير زر "اليوم" ليعرض التاريخ الفعلي باستمرار ليصبح مكتوباً بصيغة "Mon 16".