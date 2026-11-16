وصول الدفعة الثامنة والثلاثين من أطفال قطاع غزة

شهد يوم الاثنين 16 تشرين الثاني تنفيذ القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي عملية إجلاء جديدة شملت الدفعة الثامنة والثلاثين من أطفال قطاع غزة المرضى. وصلت هذه المجموعة إلى الأراضي الأردنية بهدف تلقي العلاج اللازم في مستشفيات المملكة.

تضمنت الرحلة نقل اثني عشر طفلاً مريضاً برفقة أحد عشر شخصاً من ذويهم لمساندتهم. وجاءت هذه الخطوة استجابة للتوجيهات الملكية السامية وضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي انطلقت أعمالها خلال شهر آذار عام 2025.

آلية التنسيق والمعايير الصحية المعتمدة

أقيمت عملية النقل عبر تعاون مشترك وتنسيق وثيق بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. وتم إنجاز كافة المراحل وفق الإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة لضمان توفير أفضل مستويات الرعاية.

توزع الأطفال المرضى على عدة مستشفيات أردنية لتلقي العلاج الطبي المتخصص والمناسب لحالتهم الصحية. وتعكس هذه المبادرة الواجب الإنساني والطبي الذي تقدمه المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الشعب الفلسطيني والتخفيف من آلامهم.