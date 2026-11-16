طرح الإصدار التجريبي الثاني ورقم البناء

أعلنت شركة «أبل» عن إطلاق النسخة التجريبية الثانية المخصصة للمطورين من نظام التشغيل «ماك أو إس 27.3». يحمل هذا الإصدار التجريبي الجديد رقم البناء «26C5047e». وكانت الشركة قد طرحت النسخة التجريبية الأولى قبل أسبوعين، تلتها النسخة العامة بعد عدة أيام.

توسيع قدرات المساعد «سري» والذكاء الاصطناعي

وسّع التحديث دعم الذكاء الاصطناعي للمساعد «سري» ليشمل أربع لغات إضافية هي الصينية التقليدية، والنرويجية، والتركية، والفيتنامية. تضمنت ميزات المساعد قدرات إدارة الملفات والمجلدات وتنسيق إجراءات متعددة الخطوات عبر تطبيقات «ميسدجيز»، و«ميوزك»، و«كاليندار»، و«فوتوز»، و«ريميندرز». كما أضافت الشركة أدوات جديدة للمطورين الخارجيين تتيح لهم دمج الذكاء الاصطناعي مستخدمين تعليمات تعتمد على لغة «مارك داون».

تحديثات متصفح «سافاري» والواجهة

جلب متصفح «سافاري» علامات تبويب عمودية ووضعاً مظلماً تكيفياً. تضمن النظام أيضاً دعماً للأنشطة الحية الأصلية في شريط القوائم. وشمل التحديث عرضاً أصلياً للغة «مارك داون» ضمن ميزة «كويك لوك»، إضافة إلى ضوابط خصوصية جديدة تخصص للوصول الكامل للقرص وأدوات التشغيل الآلي.