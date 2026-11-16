تفوق إنجليزي على الأراضي الإسبانية

حقق المنتخب الإنجليزي انتصاراً ثميناً على حساب نظيره الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأحد. أقيمت هذه المواجهة الكروية على أرضية ملعب ميتروبوليتانو.

بهذا الفوز، نجحت إنجلترا في تصدر مجموعتها ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية متفوقة على بطلة العالم إسبانيا. كما حجز الفريق مكانه في قرعة دور ربع النهائي التي ستقام يوم الجمعة المقبل لضمان أفضل تصنيف ممكن.

رؤية توخيل للمستقبل الأوروبي

أكد المدرب توماس توخيل أن التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية يمثل خطوة أساسية لتمهيد الطريق نحو تحقيق إنجاز كبير في بطولة أمم أوروبا ٢٠٢٨. وشدد على طموحه الشخصي في حصد هذا اللقب القاري.

واعتبر توخيل هذه المسابقة بمثابة التحضير المثالي للبطولة الأوروبية المقبلة. واستشهد بالاحتفالات التي قامت بها البرتغال إثر تتويجها بالبطولة ذاتها العام الماضي.