خلافة دانيال كريغ

يأتي اختيار باتينسون ليحل محل الممثل دانيال كريغ. وكان كريغ قد اختتم مسيرته في هذه السلسلة عبر فيلم "لا وقت للموت" في عام 2021.

قائمة المرشحين

تنافس الممثل الجديد في المرحلة النهائية مع أسماء بارزة أخرى. شملت تلك القائمة كالوم تيرنر، وجاك لودين، وجوش أوكونور، ونيكولاس هولت.

فريق العمل

استقر رأي المخرج دينيس فيلنوف والمنتجين ديفيد هيمان وإيمي باسكال على اختيار باتينسون للقيام بدور العميل 007 الجديد.

تصريحات الممثل

أكد الممثل أن تقمص شخصية 007 يعتبر شرف العمر ووصفها بأنها رمز سينمائي أسطوري. كما اعتبر هذا الاختيار حلماً يتحقق مبدياً تشوقه للتعاون المستقبلي مع هذا الطاقم.

شكر وامتنان

وجه الممثل شكراً خاصاً إلى ديفيد، وتانيا، ودينيس، وإيمي. وشمل الشكر كافة العاملين ضمن استوديوهات "أمازون إم جي إم" تقديراً لثقتهم به وعبر عن حماسته للشراكة المقبلة.