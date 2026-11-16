مواصفات وتسمية نظام القيادة داخل المدن

كشفت شركة مرسيدس-بنز عن نظام جديد لمساعدة القيادة من نقطة إلى نقطة أُطلق عليه اسم (MB.Drive Assist Pro). يفرض هذا النظام على السائقين ضرورة وضع الأيدي على عجلة القيادة طوال فترة السير داخل الشوارع الحضرية. تعتمد المنظومة التشغيلية على سبعة وعشرين مستشعراً تشمل عشر كاميرات وخمسة رادارات واثني عشر مستشعراً فوق صوتي. يعتمد الحاسوب الداخلي على معمارية (MB.OS) مع قدرة معالجة تصل إلى ٢٥٤ (TOPS)، مستنداً إلى منصة (Nvidia) للقيادة الآلية مع طبقة حماية (Halos).

خصائص القيادة على الطرق السريعة

أعلنت الشركة عن ميزة مساعدة القيادة على الطرق السريعة المعتمدة والمتحكم بمداخلها والتي تتيح للمستخدمين رفع أيديهم عن عجلة القيادة. ترتفع السرعة القصوى لتلك الميزة حتى ٨٥ ميلًا في الساعة، بينما اقتصر الجيل السابق (Drive Pilot) على حد أقصى يبلغ ٤٠ ميلًا في الساعة. تحتوي الخاصية على نظام (Proactive Lane Change Assist) المسؤول عن تبديل المسارات بشكل تلقائي لتجاوز المركبات البطيئة أو الالتزام بمسار الخروج. في المقابل، تخلت الشركة عن تطوير نظام من المستوى الثالث الذي يتيح للسائقين إبعاد أعينهم عن الطريق بجانب رفع الأيدي عن المقود.

مواعيد طرح البرمجيات والسيارات المؤهلة

جرب مجموعة من الصحفيين التقنيات الجديدة بمدينة سان فرانسيسكو في وقت سابق من الشهر الجاري خلال رحلة عبر وسط المدينة امتدت لمدة ٢٥ دقيقة. تنطلق الشركة في توزيع هذه المزايا عبر برنامج وصول يحتاج دعوات خاصة في ولاية كاليفورنيا الشهر المقبل. يصل النظام إلى نطاق أوسع بكل أنحاء الدولة في عام ٢٠٢٧، وتحديداً مع وصول ميزة مساعدة الطرق السريعة خلال فصل الربيع. تضم قائمة المركبات المؤهلة طرازات (CLA Electric) و(GLC Electric) و(GLE) و(GLS) و(S-Class)، على أن تنضم سيارات إضافية في عام ٢٠٢٨. تُتاح البرمجيات عبر التحديثات الهوائية من متجر الشركة على شبكة الإنترنت بنظام اشتراكات تتنوع فتراتها بين شهر واحد أو سنة كاملة أو ثلاثة أعوام.