فوز ثمين في ملعب ميتروبوليتانو

تغلبت إنجلترا على إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 على ملعب ميتروبوليتانو. جاء هذا الانتصار عقب فوز سابق للمنتخب الإنجليزي على كرواتيا بنتيجة 2-1 في ويمبلي يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. كما استذكرت الفرق الإنجليزية فوزها بسبعة أهداف نظيفة على كرواتيا في رييكا خلال منافسات دوري الأمم.

تحديات الطرد والتبديلات الدفاعية

واجه المنتخب الإنجليزي ظروفاً صعبة بعد طرد إليوت أندرسون في الدقيقة 63 إثر ارتكابه خطأً أسفر عن ركلة جزاء. نفذ ميكيل أويارزابال ركلة الجزاء بنجاح لصالح إسبانيا. اضطر المدرب توماس توخيل لإجراء تغييرات تكتيكية عبر إشراك مايلز لويس-كيلي، ودجيد سبنس، ودان بيرن لتعزيز الدفاع. كما سحب توخيل هاري كين وأنتوني جوردون وجود بيلينجهام من أرض الملعب. أنهى الفريق المباراة بتشكيلة 4-4-1 مع تحول جاريل كوانساه لشغل مركز الظهير الأيمن.

تألق ترافورد وحسم إزري كونسا

نجح الحارس جيمس ترافورد في الحفاظ على تقدم فريقه عبر التصدي لكرتين متتاليتين في الوقت بدل الضائع لمنع التعادل 3-3. كان إزري كونسا قد سجل الهدف الثاني لإنجلترا من ركلة ركنية أرسلها ديكلان رايس. صرح كونسا بأن المنتخب كان بإمكانه إضافة هدفين آخرين لو استمر اللعب بـ 11 لاعباً.

رؤية توخيل لمستقبل الفريق

أكد توماس توخيل أن فريقه قدم أداءً متكاملاً وسيعتمد نهجه الهجومي الجديد في المباريات المقبلة. أوضح المدرب أن عملية إعادة بناء المنتخب انطلقت فعلياً خلال معسكرات سبتمبر وأكتوبر. شبّه توخيل هذه المباراة بمواجهة المكسيك في كأس العالم التي انتهت بالفوز 3-2. في المقابل، نفى توخيل وجود أي تشابه بين هذا اللقاء وهزيمة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.