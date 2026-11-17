شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، حيث انخفض سعر الجرام بمختلف الأعيرة بنسبة 0.11% مقارنة بأسعار الأمس.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 6,838 جنيه ذهب عيار 21 5,983 جنيه ذهب عيار 18 5,128 جنيه الجنيه الذهب 47,863 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,865.40 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

حركة الأسعار وتأثيرات السوق

تتأثر أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلي بعاملين رئيسيين، أولهما سعر الأوقية في البورصات العالمية، وثانيهما سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. عندما تتحرك الأوقية عالمياً، تنعكس هذه الحركة مباشرة على تسعير الجرامات داخل المحلات، مع الأخذ في الاعتبار أن الأوقية الواحدة تعادل 31.1 جراماً من الذهب.

سجلت الأوقية عالمياً اليوم 3,865.40 USD، بزيادة طفيفة بلغت 0.58 USD وبنسبة 0.02%. ورغم هذا الارتفاع البسيط عالمياً، إلا أن السوق المحلي استقبل التداولات بانخفاضات متتالية شملت كافة الأعيرة والجنيه الذهب.

ماذا يعني هذا للمشتري والمستثمر؟

بالنسبة للمواطن الذي يتابع السوق بهدف الشراء أو الادخار، فإن هذه التغيرات تعبر عن حساسية الذهب للتقلبات اليومية. إليكم تفاصيل الأسعار المسجلة:

جرام الذهب عيار 24: 6,838 EGP، بانخفاض 7.86 EGP.

جرام الذهب عيار 21: 5,983 EGP، بانخفاض 6.87 EGP.

جرام الذهب عيار 18: 5,128 EGP، بانخفاض 5.89 EGP.

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 47,863 EGP، بانخفاض 54.99 EGP.

يظل عيار 21 هو الأكثر تداولاً بين المشترين في مصر، وهو المكون الأساسي للجنيه الذهب الذي يفضله قطاع واسع من المدخرين. إن متابعة الفارق بين السعر العالمي وسعر السوق المحلي تساعد في فهم اتجاهات التكلفة، حيث تظل العلاقة بينهما مرتبطة بشكل مباشر بحركة العرض والطلب وتغيرات أسعار الصرف اليومية.