سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ليصل إلى 53.68 EGP، بانخفاض قدره 0.07 EGP وبنسبة 0.13% عن أسعار الأمس.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.68 جنيه اليورو 59.06 جنيه الريال السعودي 14.29 جنيه الجنيه الإسترليني 70.79 جنيه الدينار الكويتي 172.39 جنيه الدرهم الإماراتي 14.62 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

حركة العملات العربية والأجنبية

تأثرت بقية العملات الأجنبية والعربية بهذا التراجع الجماعي أمام الجنيه، حيث سجل اليورو 59.06 EGP بانخفاض 0.21 EGP، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى 70.79 EGP متراجعاً بمقدار 0.25 EGP. هذه التحركات في أسواق الصرف تعتمد بشكل أساسي على موازين العرض والطلب اليومية وتغيرات القيمة السوقية للعملات العالمية.

أما بالنسبة للعملات العربية، فقد شهد الدينار الكويتي انخفاضاً إلى 172.39 EGP، فاقداً 0.36 EGP من قيمته. وسجل الريال السعودي 14.29 EGP بانخفاض 0.02 EGP، بينما وصل الدرهم الإماراتي إلى 14.62 EGP بعد تراجع مماثل قدره 0.02 EGP.

ماذا يعني هذا التحرك للمتعاملين؟

بالنسبة للمواطن العادي، يعني انخفاض العملات الأجنبية أمام الجنيه أن القوة الشرائية للعملة المحلية تتحسن قليلاً عند استيراد السلع أو دفع الالتزامات المقومة بالعملة الصعبة. هذا التغير في الأسعار يمس مباشرة تكلفة استيراد المنتجات الأساسية، وهو ما يلمسه المستهلك في أسعار البضائع المستوردة التي تتأثر فوراً بتقلبات سعر الصرف.

بالنسبة للمدخرين، فإن تحرك الأسعار بهذه النسب يعكس الطبيعة المتغيرة لسوق العملات اليومي. فالمشترون الذين يحتاجون إلى العملة الصعبة لأغراض السفر أو التجارة يجدون تكلفة الشراء أقل قليلاً مقارنة بيوم أمس، بينما يراقب أصحاب المدخرات بالعملات الأجنبية هذه التغيرات لتقييم قيمة أصولهم النقدية. تظل هذه الأرقام معبرة عن حالة السوق اللحظية وتؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع اليومية لدى الأفراد والشركات على حد سواء.