توفي الملاكم الأيرلندي لي ريفز يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، وذلك عن عمر ناهز 31 عاماً، بعد أن قضى ثلاثة أشهر في غيبوبة مستحثة طبياً.

إصابات النزال والعملية الجراحية

تعرض ريفز لإصابات بالغة خلال مواجهة ملاكمة أقيمت في دبلن في أغسطس 2026. وقد خضع الرياضي الراحل لعملية جراحية عاجلة عقب تعرضه للخسارة بالضربة القاضية أمام منافسه غاري كولي.

تطورات الحالة الصحية

تدهورت الحالة الصحية للملاكم خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة بعد إصابته بعدوى حادة؛ وأدت هذه المضاعفات الصحية في نهاية المطاف إلى وفاته داخل المستشفى.

مسيرة احترافية حافلة

سجل ريفز خلال مشواره في عالم الملاكمة 16 انتصاراً من أصل 18 نزالاً خاضها. وتميز الملاكم بقدرته العالية على الحسم، حيث حقق 11 فوزاً من تلك الانتصارات عبر الضربة القاضية.

نعي الأوساط الرياضية والعائلة

عبرت شركة "كوينزبيري" عن حزنها العميق لرحيله، واصفة إياه بأنه ملاكم موهوب وقدوة لمجتمعه. كما وصف غاري كولي خصمه الراحل بأنه «شخصية نبيلة وأخ له». ونعى المدرب السابق جوناثان أوبراين الملاكم مشيداً بصلابته في القتال، بينما نعت جيسي ريفز شقيقها بكلمات مؤثرة عبرت فيها عن حبها الكبير له.