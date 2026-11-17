إطلاق أول مصرف إسلامي في سوريا منذ 16 عاماً

منح مصرف سورية المركزي موافقته الرسمية لمجموعة بنك الاتحاد لتأسيس بنك الاتحاد الإسلامي في سوريا. وجاء هذا القرار بموجب وثيقة الترخيص رقم 1675 الصادرة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2026.

هيكل رأس المال وتوزيع الحصص

تستثمر مجموعة بنك الاتحاد رأسمالاً قدره 150 مليون دولار في هذا المشروع المصرفي الجديد. وتمتلك المجموعة حصة مسيطرة تصل إلى 51 بالمئة من أسهم البنك.

توسيع النطاق الإقليمي للمجموعة

تستهدف مجموعة بنك الاتحاد من خلال هذه الخطوة زيادة توسع عملياتها خارج حدود الأردن. كما تسعى الشركة لتعزيز تواجدها الإقليمي عبر دخول السوق السورية، التي تشهد دخول أول مصرف جديد إليها منذ نحو 16 عاماً.

طبيعة العمل المصرفي والخدمات

يُصنف البنك الجديد كأول مؤسسة مالية خاصة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في مرحلة ما بعد التحرير. ويخطط البنك لتقديم باقة من الخدمات المالية الموجهة للأفراد والشركات، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

دعم التعافي الاقتصادي والشمول المالي

يركز المشروع على تعزيز الشمول المالي وتوفير التمويلات اللازمة للأنشطة التجارية والإنتاجية. ويساهم تأسيس البنك في دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في سوريا، كما يمثل فرصة لتطوير التعاون المصرفي بين الأردن وسوريا.