قدم الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، طلباً رسمياً إلى الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك بهدف الحصول على حق استضافة بطولة آسيا للشباب المقررة في عام 2028. ويسعى الاتحاد من خلال هذا التحرك إلى جلب الحدث الرياضي القاري إلى العاصمة عمان.

جاهزية البنية التحتية والكوادر الوطنية

يرتكز الملف الأردني على امتلاك المملكة بنية تحتية رياضية متطورة، تشمل صالات مجهزة وفق أحدث المعايير لاستقبال المنافسات. كما يعتمد الاتحاد في طلبه على ما يمتلكه من خبرات إدارية وتنظيمية وكوادر فنية مؤهلة لإدارة مثل هذه الفعاليات الكبرى.

مزايا الأردن الاستراتيجية

يستند الاتحاد الأردني في طلبه إلى حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي المميز للمملكة. ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة إلى إبراز قدرة الأردن على تنظيم بطولات تليق بمكانة كرة الطاولة الآسيوية، مع تعزيز حضور المملكة في استضافة المحافل القارية.

أهداف تطويرية للعبة

يطمح الاتحاد الأردني من استقطاب البطولة إلى توفير فرص احتكاك مباشرة للاعبين واللاعبات مع أبرز المواهب الآسيوية الواعدة. في الوقت ذاته، ينتظر الاتحاد حالياً تحديد الاتحاد الآسيوي للموعد الرسمي لتقديم ملفات الدول الراغبة في التنظيم.