تعد صينية التورلي من الأطباق المصرية الأصيلة التي تجتمع فيها فوائد الخضروات الموسمية مع نكهة اللحم المطهو ببطء في الفرن. يعتمد نجاح هذا الطبق على توازن المكونات وتقطيعها بأحجام متقاربة لضمان نضجها بشكل متساوٍ، مما يجعلها وجبة متكاملة ومثالية للعزومات أو الوجبات العائلية.

ابدأ بتقطيع اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم شوحها في قدر مع قليل من السمن حتى يتغير لونها وتكتسب لوناً ذهبياً. أضف البصل المفروم إلى اللحم وقلبه حتى يذبل، ثم أضف فصوص الثوم المهروسة مع رشة من الفلفل الأسود والبهارات المشكلة. أضف عصير الطماطم الطازج وملعقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة، واترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة عشر دقائق. قم بتقطيع جميع الخضروات (البطاطس، الجزر، الكوسة، والفاصولياء الخضراء) إلى مكعبات أو شرائح متناسقة الحجم. ضع الخضروات في صينية فرن واسعة، ثم اسكب فوقها خليط اللحم والصلصة، وأضف كوباً من مرق اللحم أو الماء الساخن لتغطية المكونات جزئياً. غلف الصينية بورق الألمنيوم وأدخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج الخضروات تماماً، ثم انزع الغطاء في الدقائق الأخيرة لتحمير الوجه.

المكونات الأساسية لصينية التورلي

نصف كيلو من اللحم البقري المقطع مكعبات.

حبتان كبيرتان من البطاطس مقطعتان مكعبات.

ثمرتان من الجزر مقطعتان دوائر.

ثلاث حبات من الكوسة مقطعة دوائر سميكة.

كوب من الفاصولياء الخضراء المقطعة.

بصلتان كبيرتان مفرومتان.

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس.

ثلاثة أكواب من عصير الطماطم الطازج.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

ملح، فلفل أسود، ورشة من بهارات اللحم.

نصائح لضمان أفضل نتيجة

للحصول على قوام مثالي، يفضل عدم المبالغة في تقليب الخضروات داخل الصينية بعد إضافتها حتى لا تتهرس. إذا كنت تفضل إضافة نكهة إضافية، يمكنك وضع قرن من الفلفل الأخضر الحار في وسط الصينية؛ حيث يضيف رائحة مميزة دون أن يطغى على طعم الخضروات الطبيعي.

تأكد دائماً من أن اللحم قد وصل إلى مرحلة نصف نضج قبل إضافته للصينية، خاصة إذا كانت قطع اللحم كبيرة، لأن الخضروات تنضج أسرع بكثير من اللحم. في حال كان اللحم من النوع الذي يستغرق وقتاً طويلاً في التسوية، يفضل سلقه في ماء مغلي مع المطيبات التقليدية (مثل ورق اللورا والحبهان) قبل البدء بدمجه مع الخضروات.

تقديم الطبق

تقدم صينية التورلي التقليدية بجانب طبق من الأرز الأبيض بالشعيرية المفلفل. يفضل ترك الصينية لتهدأ قليلاً بعد إخراجها من الفرن لمدة عشر دقائق قبل التقديم، مما يساعد في تماسك الصلصة وتوزع النكهات بشكل أفضل بين الخضروات واللحم. هذا الطبق يعتبر من الوجبات التي تزداد طعماً في اليوم التالي عند إعادة تسخينها، مما يجعلها خياراً عملياً للتحضير المسبق.