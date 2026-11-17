أكد كريستيان كيفو، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عدم شعوره بالخوف من أي منافس في الدوري الإيطالي، بينما يواصل نادي يوفنتوس مفاوضاته الجارية للتعاقد مع اللاعب فاريلا.

تحديات كيفو وطموحاته التدريبية

أعرب كيفو عن طموحه في حصد بعض الألقاب التي حققها مورينيو، لكنه يرفض في الوقت ذاته أي مقارنة تجمعه به. ويأتي هذا في وقت يتصدر فيه كيفو قائمة "بانكينا دورو"، متفوقاً على كل من فابريغاس وغاسبيريني.

تحركات يوفنتوس في سوق الانتقالات

يسعى يوفنتوس للتعاقد مع هويبيرغ، بشرط إتمام انتقال أنغويسا إلى صفوف مارسيليا. ويضع النادي اللاعب بالدي كخيار أول في شهر يناير المقبل، يليه بيرناسكوني، علماً بأن بالدي لم يشارك سوى في 124 دقيقة تحت قيادة المدرب فليك. من جانبه، أقر ماكيني بأن احتمالية انتقاله إلى مانشستر يونايتد تظل واردة. كما يبدي نادي مونزا اهتماماً بضم ميرولا من فريق "نكست جين" التابع ليوفنتوس.

أزمات نابولي واهتمامات الأندية الأخرى

يواجه سباليتي أزمة إصابات داخل صفوف نابولي بعد توقف الثلاثي زيروفا وكالولو وسيليك. وفي المقابل، يتواصل نابولي مع إسبوزيتو ويسعى لضم كيفن دي بروين. أما ميلان، فيبدي اهتماماً بضم المدافع كالفاني، بينما تظل مشاركة ماينان في مباراة الأحد غير مؤكدة. وفي العاصمة، يسعى روما لضم جيتنز من تشيلسي وهودسون أودوي من نوتنغهام.

تطورات عقود اللاعبين والمنافسات

تبلغ القيمة السوقية للاعب مورايرا 50 مليون يورو، مما جعله عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه. ويعمل كارنيفالي على ضم موهبة أتالانتا الذي مدد عقده حتى عام 2031 يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026. على صعيد آخر، تعادل المنتخب الإيطالي تحت 21 عاماً مع بلجيكا بهدف إيكاتور، بينما يلتقي يلدز وسينر في نهائيات البطولة.