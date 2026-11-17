بدء وصول التحديث البرمجي الجديد في كوريا الجنوبية

أطلقت شركة سامسونج يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 واجهة One UI 9.0 المستندة إلى نظام Android 17 لهاتفها Galaxy A24. بدأ توفير هذا التحديث البرمجي، الذي يحمل الرقم A245NKSUBGZJA، للمستخدمين داخل كوريا الجنوبية. يستهدف هذا الإصدار تحديداً طراز الهاتف الذي يحمل الرقم التعريفي SM-A245N.

طريقة الحصول على التحديث والميزات المضافة

يستطيع مالكو الجهاز تنزيل التحديث من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات واختيار "تحديث البرنامج". أضافت الشركة قسماً مخصصاً للضمان والرعاية داخل واجهة الإعدادات. كما جرى إدراج ميزة جديدة تتمثل في مؤشر خصوصية الموقع لتعزيز أمان المستخدم.

تخصيص الواجهة وتحسين أداء التطبيقات

تتضمن الواجهة الجديدة خيارات إضافية تتيح للمستخدمين تخصيص لوحة الإعدادات السريعة بشكل أوسع. وشمل التحديث حزمة من التحسينات التي طالت تطبيقات Samsung DeX وSamsung Health وSamsung Notes. بالإضافة إلى ذلك، تضمن الإصدار الجديد تطويرات في ميزات إمكانية الوصول.

توقعات التوسع وتفاصيل الإصدار

من المتوقع أن يصل التحديث إلى دول أخرى حول العالم خلال الأيام القليلة القادمة. ويقدم هذا الإصدار الجديد تغييرات وميزات أقل عدداً مقارنة بما كان متاحاً في إصدار One UI 8.5 السابق.